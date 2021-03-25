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"روس كوسموس" تناقش إنشاء منصة ثالثة في مطار "فوستوتشني" الفضائي

الفضاء

Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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سيتخذ قرار نهائي بإنشاء منصة ثالثة لإطلاق الصواريخ فائقة الثقل في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي في أبريل المقبل.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، الأربعاء 24 مارس خلال زيارته الميدانية لمقاطعة "أمورسكايا" في شرق روسيا حيث يقع المطار الفضائي.

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وقال إن "قرارا ببدء إنشاء المرحلة الثالثة لمطار "فوستوتشني" لم يتخذ بعد وقد يتخذ في أبريل المقبل الرئيس بوتين والحكومة الروسية آخذين بعين الاعتبار مواقف كبار المصممين والمهندسين وهناك 3 صيغ للقرار وإننا نعوّل على تبني أفضل صيغة له".

وسبق لدميتري روغوزين أن أعلن في وقت سابق أن مطار "فوستوتشني" الفضائي سيتطور دائما، إذ أن كل صاروخ بحاجة إلى منصة إطلاق.

يذكر أن المنصة الأولى التي انتهى بناؤها وقد أطلقت بضعة صواريخ فضائية مدنية منها مخصصة لإطلاق صواريخ "سويوز – 2" المتوسطة. أما المنصة الثانية الجاري بناؤها فتخصص لإطلاق صواريخ "أنغارا – آ5" الثقيلة والبنية التحتية التابعة لها. وبدأت عملية إنشائها في يونيو عام 2019 ويتوقع أن تختتم  نهاية عام 2022 ليطلق منها أول صاروخ "أنغارا" بحلول عام 2023.

وأما المنصة الثالثة فتخصص لإطلاق الصواريخ فائقة الثقل التي تزيد حمولتها عن 100 طن.

المصدر: تاس

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