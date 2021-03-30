روسيا تكشف عن بعض خططها لاستكشاف كوكب الزهرة

كشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن بعض خطط مؤسسته المستقبلية في مجال الاكتشافات الفضائية، ومن بينها الخطط التي تتعلق بكوكب الزهرة.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال روغوزين: "الخطط الروسية الموضوعة في إطار برنامج اكتشاف كوكب الزهرة تتضمن جلب عينات من تربة هذا الكوكب إلى الأرض".

وأضاف "لقد تم توقيع العقود لبدء العمل على برنامج Venera-D الروسي المخصص لاستكشاف كوكب الزهرة، وبعد هذا المشروع سنعمل على مشروع آخر في نفس الإطار، المشروع الثاني سيكون ممتعا ومهما من وجهة نظري كونه مرتبط بجلب عينات من كوكب الزهرة إلى الأرض".

وكان المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في الأكاديمية الروسية للعلوم، ليف زيليوني، قد قال في مقابلة صحفية أجراها بداية مارس الجاري "إن روسيا قد بدأت بتطوير مركبات في إطار مشروع Venera-D لاستكشاف كوكب الزهرة، والعقود توقع لتطوير هذه المركبات، وأن معالم البرنامج المخصص لهذا الأمر ستتوضح بشكل أكبر خلال عامين تقريبا".

إقرأ المزيد

وأشار زيليوني حينها إلى أن "المرحلة الأولى من البرنامج الروسي لدراسة كوكب الزهرة ستتضمن إرسال مركبة إلى الكوكب عام 2029".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان قد أرسل مسبارا إلى الزهرة ستينيات القرن الماضي، وأقدم على هذه الخطوة أيضا كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي.

المصدر: تاس+وكالات روسية