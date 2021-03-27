ناسا: الأرض آمنة من تهديدات "إله الفوضى" لمدة 100 عام

كشفت وكالة ناسا أن الجسم القريب من الأرض الذي كان يعتقد أنه سيصطدم بكوكبنا في عام 2068، لم يعد يمثل تهديدا على الأقل خلال المائة عام القادمة.

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وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية هذا الأسبوع أن الملاحظات الجديدة للتلسكوب، الذي يبلغ طوله 230 قدما، استبعدت أي فرصة لضرب كويكب "أبوفيس" للأرض في عام 2068، وهي صخرة الفضاء نفسها التي يبلغ ارتفاعها 340 مترا، والتي مرت بالأرض في وقت سابق من هذا الشهر، وكان مفترضا أن تقترب بشكل مخيف في عام 2029 ومرة ​​أخرى في عام 2036 من الأرض.

واستبعد العلماء أي فرصة للاصطدام خلال هذين الاقترابين المتقاربين منذ فترة. لكنهم افترضوا تصادما محتملا في عام 2068.

وسمح مرور "أبوفيس" مؤخرا بالقرب من الأرض، لوكالة الفضاء الأمريكية بتقدير مدار صخرة الفضاء حول الشمس، وكشفوا أن "تأثير 2068 لم يعد في عالم الاحتمالات".

واكتشف العلماء "أبوفيس" لأول مرة في 19 يونيو عام 2004، في مرصد كيت بيك الوطني في ولاية أريزونا، ومنذ ذلك الحين، كان العلماء يتتبعون كل حركة له أثناء دورانه حول الشمس، والذي يكمله في أقل من سنة واحدة على الأرض.

ويبلغ عرض أبوفيس، الذي سمي نسبة إلى إله الفوضى المصري القديم، أكثر من 1000 قدم، وسيكون تأثيره يعادل 880 مليون طن من مادة ثلاثي نيتروتولوين (TNT) التي تنفجر دفعة واحدة.

Studies confirm there is no risk of asteroid 99942 Apophis impacting Earth for at least another century. Originally identified in 2004, new data have better defined the orbit of Apophis, putting astronomers at ease. Learn more: https://t.co/6a7zxeSLYFpic.twitter.com/EX8KXlXpWP — NASA (@NASA) March 26, 2021

وعندما اجتاز أبوفيس الأرض في 5 مارس تقريبا، جمع العلماء البيانات لمعرفة المزيد عن مسار صخرة الفضاء.

وقال دافيد فارنوكيا من مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، والذي يديره مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان يوم الجمعة 26 مارس: "إن تأثير 2068 لم يعد في نطاق الاحتمالات بعد الآن، ولا تظهر حساباتنا أي خطر تصادم على مدى المائة عام القادمة على الأقل".

Asteroid 99942 Apophis is no longer deemed a threat. On March 5 during a safe and distant flyby, astronomers got a chance to perform radar observations to define its orbit around the Sun and confidently ruled out any impact risk for at least a century. https://t.co/gqvkZfylhOpic.twitter.com/AIgZln1KiW — NASA JPL (@NASAJPL) March 26, 2021

واستخدم فريق علماء ناسا هوائي الراديو القوي في مجمع Goldstone Deep Space Communications التابع لشبكة Deep Space Network بالقرب من بارستو، كاليفورنيا، لتتبع حركة "أبوفيس" بدقة.

وتمكن العلماء من متابعة مدار أبوفيس حول الشمس بفضل ملاحظات الرادار في وقت سابق من هذا الشهر، عندما مر الكويكب في حدود 17 مليون كيلومتر.

وسيصل أبوفيس إلى مسافة 32 ألف كيلومتر في 13 أبريل 2029، ما سيمكن علماء الفلك من الحصول على نظرة جيدة على الصخرة الفضائية.

المصدر: فوكس نيوز