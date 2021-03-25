وصول جميع أقمار "وان ويب" البريطانية إلى مداراتها الفضائية

أعلنت شركة "وان ويب" في صفحتها على "تويتر" عن وصول جميع أقمارها الصناعية إلى مداراتها وتلقي الإشارات منها.

وجاء في تغريدة "وان ويب": "نجحت المهمة! بفضل العمل الجاد لفريقنا وشركائنا المذهلين، أطلقنا بنجاح 36 قمراً صناعياً بواسطة "آريان سبيس" من مطار فوستوتشني الفضائي، وتم تأكيد الحصول على إشارة من جميع الأقمار الصناعية".

Mission success! 🎉 #OneWebLaunch Thanks to the hard work of our incredible team and partners, we’ve successfully launched 36 satellites by @Arianespace from the Vostochny Cosmodrome, with signal acquisition confirmed for all satellites 👏 pic.twitter.com/1yuB7kAfF9 — OneWeb (@OneWeb) March 25, 2021

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وكان موقع مؤسسة "روس كورسكوس" الفضائية الروسية، قد أفاد في وقت سابق بأن الأقمار قد انفصلت عن وحدة التسريع الروسية "فريغات" التي تعتبر جزءا من الصاروخ وتخصص لإيصال الأجهزة الفضائية إلى المدارات المعينة لها.

وذلك بعد نجاح إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي حاملاً على متنه 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات والإنترنت من طراز "وان ويب".

يذكر أن الصاروخ الروسي انطلق الساعة 5.47 يوم 25 مارس إلى الفضاء من مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا.

جدير بالذكر أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة "وان ويب" الريطانية وشركة Arianespace الفرنسية التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية يقضي بإطلاق 16 صاروخا روسيا من مطارات "كورو" الفرنسي و" بايكونور" و"فوستوتشني" الروسيين أعوام 2020 – 2022 . ويحمل كل صاروخ نحو 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات والإنترنت.

المصدر: تاس