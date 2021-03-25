إطلاق "سويوز-2" وعلى متنه 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ النقل "سويوز-2" بنجاح من مطار فوستوتشني، وهو يحمل 36 قمرا صناعيا بريطانيا من نوع OneWeb للاتصالات.



وانطلق صاروخ النقل "سويوز-2" في الساعة 5.47 بتوقيت موسكو صباح يوم الخميس 25 مارس 2021 من مطار فوستوتشني الفضائي، وفي الساعة 5.57 انفصلت وحدة التعجيل "فريغات" مع الأقمار الصناعية عن المرحلة الثالثة من الصاروخ.

إقرأ المزيد

ولاحقا بعد وصول وحدة التعجيل في الساعة 7.06 بتوقيت موسكو، إلى مدار ارتفاعه 450 كيلومترا، بدأت عملية انفصال أقمار OneWeb الصناعية على تسع مراحل، في كل منها أربعة أقمار. وسوف تنتهي هذه العملية في الساعة 9.39 بتوقيت موسكو.

وكان مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء قد صرح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأنه من المقرر إجراء ثلاثة إطلاقات لأقمار OneWeb الصناعية من مطار فوستوتشني الفضائي في عام 2021 يحمل صاروخ النقل "سويوز" في كل منها 36 قمرا. ومن المقرر إطلاق المجموعة الثانية في 26 أبريل المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن الاتفاق بين شركتي Arianespace وOneWeb كان يتضمن 21 عملية إطلاق صواريخ "سويوز" من مطارات بايكونور وفوستوتشني وكورو الفضائية. ولكن في سبتمبر 2020 تقرر تخفيض عددها إلى 19، تم تنفيذ أربعة منها حتى الآن، وبلغ مجموع أقمار OneWeb التي حملتها صواريخ "سويوز" إلى الفضاء 110 قمرا.

ووفقا لدميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان هذا خامس إطلاق في عام 2021، ومن المقرر أن يصل عددها هذا السنة إلى 29.

المصدر: نوفوستي