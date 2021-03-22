Arianespace تشيد بتعاونها مع روسيا في مجال الفضاء

أعلنت شركة Arianespace الفرنسية أن التعاون مع روسيا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض يعتبر تعاونا مثمرا وناجحا.

وفي لقاء صحفي مع وكالة France Inter قال المدير العام للشركة، إيفان إسرائيل: "التعاون مع روسيا واستخدام صواريخ سويوز الروسية في إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء يعتبر شراكة جيدة، شركتنا تطلق صواريخ سويوز من قاعدة غوايانا الفضائية في فرنسا ومن روسيا أيضا، وسننفذ إطلاقا فضائيا آخر بالاعتماد على سويوز من روسيا قريبا".

وأضاف "شركتنا هي التي تنفذ عمليات إطلاق أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض بعد أن فازت بالمناقصة لتنفيذ هذه المهمة عام 2015، إطلاق شبكة كبيرة من الأقمار إلى مدارات الأرض يعتبر ثورة حقيقية في عالم الفضاء كون هذه الأقمار ستستخدم بشكل متزايد لتأمين التواصل بين الناس، وستخلق منظومة اتصال أكثر موثوقية، هذه الأقمار ستعمل في مدارات ترتفع ما بين 500 و1000 كلم عن سطح الأرض بينما تعمل الأقمار الصناعية الأخرى على ارتفاعات تصل إلى 37 ألف كلم عن سطح الأرض".

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وكانت شركة Arianespace قد صرحت مؤخرا أن إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb من المفترض أن يجري في الـ 25 من مارس الجاري، وأنها ستطلق هذه الدفعة باستخدام صاروخ روسي من نوع "سويوز"، وعملية الإطلاق ستتم من قاعد "فوستوتشني" الفضائية الروسية.

وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت 110 أقمار من منظومة OneWeb حتى الآن، وتخطط لإطلاق 100 قمر آخر، لتغطي هذه الأقمار مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة.

المصدر: فيستي