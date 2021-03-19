ناسا تختبر بنجاح محركات "صاروخ القمر"

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها أجرت مؤخرا اختبارات ناجحة على محركات صاروخ " SLS" الفضائي الذي سيستخدم في الرحلات البعيدة ومنها الرحلات إلى القمر.

وقال بيان صادر عن الوكالة "يوم الخميس 18 مارس الجاري أجريت في ولاية ميسيسيبي اختبارات ناجحة لمحركات صاروخ SLS الذي سيستخدم مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة".

وأضاف البيان أن "أربعة محركات كانت مثبتة على دعامة خاصة موجودة في أحد المراكز التابع لناسا تم تشغيلها في وقت واحد، المحركات عملت لمدة ثماني دقائق متواصلة تقريبا، ولم تواجه أيا من المشكلات في التقنية التي كانت واجهتها سابقا، وهذه أخبار جيدة".

وكانت ناسا قد أجرت في 16 يناير الفائت اختبارات على المحركات المذكورة حيث اشتغلت هذه المحركات لمدة دقيقة تقريبا وتوقفت بعدها عن العمل فجأة، ليتضح فيما بعد أن السبب في ذلك كان خطأ في الإعدادات المسؤولة عن نظام الحماية التلقائي لها".

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🚀 Watch this recap of our @NASA_SLS's hot fire test with all 4 of its engines firing, just as they will during the @NASAArtemis I launch to the Moon this year: https://t.co/lsjhVU9h30pic.twitter.com/wdUqG0HCGN — NASA (@NASA) March 19, 2021

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: تاس