احتمال تمديد فترة بقاء اثنين من الروّاد على متن المحطة الفضائية الدولية

أعلن مدير مركز "غاغارين" الفضائي الروسي، بافل فلاسوف، أن مدة بقاء اثنين من الرواد على متن المحطة من الممكن أن تمدد أكثر مما كان مخططا لها سابقا.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال فلاسوف: "قد يبقى اثنان من أفراد رحلة مركبة سويوز إم إس-18 على متن المحطة الفضائية الدولية لمدة أطول مما كان مخططا سابقا لأسباب تتعلق بتصوير فيلم التحدي الذي ستصور بعض مشاهده هناك، ومن المفترض أن يُتخذ قرار بتمديد مدة بقاء الرائدين".

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وأضاف "قائد الرحلة المذكورة مع المخرج وإحدى الممثلات المشاركات في الفيلم سيعودون إلى الأرض على متن سويوز إم إس-18، بينما ستمدد مدة بقاء الرائدين، بيوتور دوبروف ومارك فاندي هاي، على متن المحطة ليعودان فيما بعد على متن مركبة سويوز إم إس-19.. نحن لا نقول إن الرائدين سيبقيان لمدة سنة على متن المحطة، لكن مدة بقائهما هناك ستمدد على الأغلب، ويتم العمل للموافقة على برنامج عمل الرواد هناك في المستقبل".

وأشار فلاسوف إلى "أنه توجد خطط لإطلاق مركبات مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية العام القادم أيضا، وأن مركبة من المحتمل أن تطلق قبل شهر أبريل".

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة "سويوز إم إس-18" من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في 9 أبريل القادم، لتحمل على متنها رائدين روسيين هما: أوليغ نوفيتسكي و بيوتور دوبروف، والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي.

المصدر: فيستي