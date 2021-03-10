ناسا: رحلة مركبة "سويوز" الروسية المأهولة إلى المحطة الفضائية تستغرق 3 ساعات

جاء على موقع ناسا أن رحلة رائدها، مارك فاندي هاي، ورائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف على متن مركبة "سويوز إم إس – 18" إلى المحطة الفضائية الدولية، تستغرق 3 ساعات.

وحسب مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن مركبة "سويوز إم إس – 18" ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية الساعة 10.42 يوم 9 أبريل المقبل لتلتحم بالمحطة الدولية الساعة 13.47 في اليوم نفسه بتوقيت موسكو.

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يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تدفع تكلفة الرحلة الفضائية لرائدها إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "سويوز" الروسية المأهولة، إذ أن رائدا روسيا سيقوم عام 2023 برحلة فضائية مماثلة على متن مركبة فضائية أمريكية مأهولة خاصة.

مع ذلك فإن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أعلنت يوم 10 مارس أن الجانبين لم يتفقا بعد على تبادل رواد الفضاء وأنها لن تنوي إرسال رائدها إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة أمريكية، فالمركبات الفضائية الأمريكية المأهولة لم تؤكد بعد أمانها. فيما لم تكشف "روس كوسموس" عن تكلفة إرسال رائد أمريكي إلى المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كوراكوف، تم إخراجه من طاقم مركبة "سويوز إم إس 18" وحل محله رائد الفضاء الأمريكي مارك فانده هاي وذلك بطلب من الجانب الأمريكي.

المصدر: تاس