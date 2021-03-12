تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة

سيتم رفع مدار المحطة الفضائية الدولية مساء يوم 12 مارس بنحو 450 مترا.

صرح بذلك ناطق باسم المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال إن مدار المحطة الفضائية الدولية سيرتفع بغية خلق ظروف باليستية لازمة لتحليق مركبة "سويوز إم إس – 18" الروسية المأهولة.

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وحسب المعلومات الواردة من فرع الملاحة الفضائية في مركز إدارة الرحلات الفضائية فإن مدار المحطة الدولية سيعدّل بواسطة محركات شاحنة " بروغريس إم إس – 14" الروسية الملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية. وسيتم تشغيل المحركات لمدة 144 ثانية.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع عمل المحطة الفضائية الدولية الذي سيبلغ 419.7 كيلومتر فوق سطح الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 18" الفضائية الروسية المأهولة يتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل المقبل وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف وكذلك رائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي هاي الذين سيصلون المحطة الفضائية بعد 3 ساعات من إطلاق المركبة الفضائية.

المصدر: تاس