الصين بصدد تصميم صاروخ فائق الثقل

تعتزم الإدارة الفضائية الصينية تصميم صاروخ فائق الثقل لتحقيق البعثة القمرية المأهولة بحلول عام 2030.

أفادت بذلك يوم 1 مارس صحيفة Global Times الصينية.

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وحسب الصحيفة فإن حمولة الصاروخ الذي لم تذكر تسميته ستبلغ 100 طن، ما يزيد بمقدار 4 أضعاف عن حمولة أقوى الصواريخ الصينية من طراز "تشان جين – 5".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق للإدارة الفضائية الصينية، لوانغ آنزه، قوله إن البرنامج القمري الصيني قد طرح مهام جديدة في مجال وضع التكنولوجيات الأقوى اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية".

وقال، لوانغ آنزه، إن الخطة الخمسية الصينية الـ14 ستشهد بدء تصميم الصاروخ فائق الثقل.

ويرى المحللون أن مشروع الصاروخ فائق الثقل الصيني سيتم إطلاقه بعد عامين. فيما لم تؤكد أكاديمية التكنولوجيات الصينية تلك المعلومات ولم تفنّدها.

يذكر أن وسائل الإعلام الصينية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الصين ستطلق العام الجاري ما لا يقل عن 40 صاروخا فضائيا، ما يضعها في المرتبة الثانية عالميا في المجال الفضائي.

المصدر: تاس