"سبيس إكس" تؤجل إطلاق 60 قمرا صناعيا

ألغت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق صاروخها من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا وذلك قبل إطلاقه بدقيقة واحدة و24 ثانية.

وكان يفترض أن ينطلق صاروخ "فالكون 9" الحامل على متنه 60 قمرا صناعيا صغيرا من طراز "ستارلينك" الساعة 20.37 الأحد 28 فبراير بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 04.37 بتوقيت موسكو)،

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فيما لم يذكر ناطق باسم الشركة سبب تأجيل إطلاق الصاروخ قائلا إنه من غير المستبعد أن ينطلق الصاروخ في 1 مارس المقبل.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المرحلة الأولى للصاروخ كانت تستخدم قبل ذلك 7 مرات.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لضمان دخول الإنترنت السريع بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار الأرض.

وسيكلف شركة "سبيس إكس" إطلاق 11 ألف قمر صناعي بوزن 500 كيلوغرام وصيانتها 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس