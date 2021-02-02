سبيس إكس تخطط لإرسال أربعة سياح إلى الفضاء قبل نهاية السنة الحالية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية على موقعها الرسمي، أنها تخطط للقيام برحلة فضائية تجارية، هي الأولى من نوعها في العالم قبل نهاية العام الحالي.

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وأعلنت الشركة، عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في هذه الرحلة السياحية، التي أطلق عليها اسم Inspiration4 ويرعاها جاريد ايساكمان، مؤسس شركة Shift4 Payments البالغ من العمر 37 سنة، وهو أحد كبار اللاعبين في قطاع معالجة المدفوعات في الولايات المتحدة. وهو طيار شارك في العديد من العروض الجوية، لذلك سيقود أول طاقم سياحي في المدار، وسوف يسدد تكلفة السياح الثلاثة الآخرين.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الرحلة السياحية، التي ستنطلق من مطار كيب كانافيرال الفضائي، ستستمر بضعة أيام، دون كشف تفاصيلها الكاملة.

ويمكن لأي شخص أن يصبح أحد السياح في هذه الرحلة، بعد أن يتبرع بمبلغ مالي لمستشفى سرطان الأطفال، التي ترعى هذه الرحلة. ويمكن تقديم الطلب للمشاركة في الرحلة على موقع ويب خاص بالرحلة بعد دفع اشتراك لا يقل عن 10 دولارات، هي تبرع لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان، وفرصة أيضا للمشاركة في الرحلة الفضائية.

ووفقا لمنظمي الرحلة، كلما كان المبلغ الذي يتبرع به مقدم الطلب أكبر، تزداد فرصة مشاركته في الرحلة أكثر، كما هي فرصة للحصول على هدية تذكارية.

وأعلنت الشركة، أنها ستعلن أسماء المشاركين في الرحلة خلال شهر واحد.

ويذكر أن شركة سبيس إكس تعاقدت مع ناسا لإنشاء المركبة الفضائية Crew Dragon، التي أكملت حتى الآن رحلتين مأهولتين إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي