الهند تطلق قمرا صناعيا برازيليا

أطلقت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية الأحد 28 فبراير الماضي إلى مدار الأرض 19 قمرا صناعيا، بما فيها القمر البرازيلي Amazonia-1.

أفادت بذلك المؤسسة في موقعها الإلكتروني على "تويتر" الذي قام بالبث المباشر لإطلاق الأقمار الصناعية.

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وقال الموقع إن الأقمار الصناعية أطلقت بواسطة صاروخ PSLV-C51 هندي الصنع من مطار "ساتيشا جوان" الفضائي الواقع في جزيرة شريهاريكوتا بجنوب شرق الهند. ثم أفاد الموقع بأن القمر الصناعي البرازيلي انفصل بنجاح عن المرحلة الرابعة للصاروخ ليصل المدار المعين له.

يذكر أن Amazonia-1 البرازيلي بوزن 634 كيلوغراما يعد قمرا مخصصا لرصد سطح الأرض. ومن بين الأقمار الصناعية الأخرى التي أطلقها الصاروخ الهندي 3 أقمار صناعية هندية قام بتصنيعها فريق من العلماء الهنود الشباب و14 قمرا صناعيا تابعا لشركة NewSpace India Limited الهندية، بما في ذلك القمر الصناعي الأمريكي NanoConnect-2 و12 قمرا صناعيا للاتصالات الفضائية.

جدير بالذكر أن البرازيل كانت قد أعلنت أنها تبدأ العام الجاري في إطلاق أجهزتها الفضائية من الأراضي البرازيلية.

المصدر:تاس