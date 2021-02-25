ناسا تطلق صورا جديدة عالية الدقة من المريخ!

أصدرت وكالة ناسا صورا جديدة يوم الأربعاء تُظهر بانوراما رائعة للمريخ التقطتها المركبة الجوالة "برسيفيرانس" التي هبطت عليه حديثا.

والتقط نظام الكاميرا Mastcam-Z للمركبة، 142 صورة عند هبوطها على الكوكب الأحمر يوم الأحد.

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وتُظهر الصور الأولى عالية الدقة للكوكب حافة Jezero Crater، وهي بحيرة من عصور ما قبل التاريخ يُعتقد أنها كانت تحتوي على المياه والحياة منذ مليارات السنين.

وكتبت ناسا على "إنستغرام": "إنه رائع، مترب، ونحن نحبه! هذه الصورة البانورامية عالية الدقة من Mastcam-Z تكشف عن حافة Jezero Crater ووجه منحدر من دلتا نهر قديم".

ونشرت الوكالة يوم الاثنين مقطع فيديو لهبوط المسبار - بما في ذلك "سبع دقائق من الرعب" التي مرت بها أثناء الكفاح لدخول الغلاف الجوي في ظروف مضطربة.

المصدر: نيويورك بوست