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المسبار الصيني "Tianwen-1" في مدار انتظار المريخ

الفضاء

المسبار الصيني
Globallookpress CNSA/XinHua
المسبار Tianwen 1
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أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، أن المسبار Tianwen 1 دخل إلى مدار انتظار الكوكب الأحمر.

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المسبار الصيني Tianwen 1 يصل بنجاح إلى مدار المريخ
المسبار الصيني Tianwen 1 يصل بنجاح إلى مدار المريخ


وجاء في بيان المؤسسة، "دخل "Tianwen 1 "، أول مسبار صيني لاستكشاف المريخ في الساعة 6.29 بتوقيت بكين (1.29 بتوقيت موسكو) يوم 24 فبراير الجاري إلى مدار انتظار المريخ".

وتشير المؤسسة، إلى أن المسبار سيبقى حوالي ثلاثة أشهر في مدار انتظار المريخ،  وبعدها سيهبط على سطح الكوكب الأحمر، في مايو -يونيو المقبل. وفي حال نجاح مهمته، سوف يرسل أولى البيانات إلى الأرض خلال السنة الحالية.

المصدر: نوفوستي

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