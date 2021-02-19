"روس كوسموس" تهنئ ناسا بهبوط المسبار "بيرسفيرانس" على سطح المريخ

أرسلت مؤسسة "روس كوسموس" برقية تهنئة إلى وكالة الفضاء الأمريكية، بمناسبة الهبوط الناجح لمسبار "بيرسفيرانس" على سطح الكوكب الأحمر.

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وجاء في البرقية التي أرسلها سيرغي سافيليف، نائب مدير مؤسسة "روس كوسموس" التي نشرتها المؤسسة في قناتها بشبكة تيلغرام، "اهنئ بالنيابة عن رئاسة مؤسسة "روس كوسموس" فريق الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ومختبر الدفع النفاث على الهبوط الناجح لمسبار "بيرسفيرانس" على سطح كوكب المريخ. اتمنى لكم جميعا التوفيق في تنفيذ برنامج الدراسات العلمية بكامله".

ويذكر أن مهمة المسبار "بيرسفيرانس" الذي هبط بنجاح في منطقة فوهة Jezero، على سطح المريخ يوم 18 فبراير الجاري، بدأت في شهر يوليو عام 2020. وهذا المسبار هو خامس جهاز لوكالة الفضاء الأمريكية الذي يهبط بنجاح على سطح المريخ. والمسبار مزود بأجهزة علمية لدراسة التركيب الجيولوجي للكوكب. والمهمة الأساسية له هي أخذ عينات من تربة الكوكب الأحمر ، التي من المفترض وصولها إلى الأرض في العام المقبل.

كما زوّد المسبار، بمعدات تجريبية للحصول على الأكسجين من الغلاف الجوي للكوكب، وكذلك "مروحية فضائية" التي ستكون أول مروحية تحلّق على الكوكب.

المصدر: نوفوستي