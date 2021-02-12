آفاق استخدام الروبوتات في الفضاء

يشير يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة NPO Android Technics الروسية، إلى أن الروبوتات ستتمكن من أداء 80-90% من الأعمال، بشكل مستقل أو تحت سيطرة الإنسان.



ويذكر أن مورينوسوكي كاواغوتشي (Morinosuke Kawaguchi)، مستشار الحكومة اليابانية، كان قد أعلن في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الروبوتات يجب أن تحل محل الإنسان في الرحلات الفضائية، ولن تكون هناك حاجة لمحطة فضائية للبشر.

إقرأ المزيد

ويقول دودوروف معلقا على تصريح مستشار الحكومة اليابانية، "ليس لدينا نظم روبوتية، يمكنها في الوقت الحاضر أن تنفذ العمليات التي يقوم بها رواد الفضاء داخل أو خارج المحطة الفضائية الدولية. ولكن مستقبلا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، عندما نبتكر نظما روبوتية يمكن التحكم بها عن بعد، والتي يجري العمل حاليا على تطويرها، وتزويدها بأدمغة تجعلها قادرة على صيانة المحطة وإجراء التجارب، ولكن هذا سيكون في المستقبل".

ويضيف، "إذا أخذنا بالاعتبار جميع العمليات التي يقوم بها رائد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية، فسوف نرى أن 80-90% من هذه العمليات يمكن أن تنفذ آليا أو من قبل الروبوتات. ولكن تبقى 10-20% من العمليات، التي يمكن للإنسان فقط تنفيذها".

ووفقا له، تدرس في مشاريع الأجيال المقبلة للمحطات الفضائية والمحطة القمرية وقواعد العمل على الكواكب، إمكانية استخدام الروبوتات في خدمة وصيانة البنى التحتية، عند غياب الإنسان. ومع ذلك، من المستحيل استبدال البشر تمامًا بالروبوتات. بحسب دودوروف.

ويشير دودوروف، إلى أن "الإنسان يرغب دائما في البحث عن حلول جديدة، وأن يكون رائدا، والهبوط على كواكب أخرى، وتحقيق اكتشافات جديدة. لذلك لا يمكن حرمان الإنسان من هذه الصفات. لأننا نسعى دائما إلى التطور".

المصدر: نوفوستي