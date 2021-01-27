شركة روسية بصدد تصميم روبوت للعمل في الفضاء المكشوف

باشرت شركة " تقنيات أندرويد" الروسية بتصنيع روبوت من مشروع "تيليدرويد" لتنفيذ الأعمال في الفضاء المكشوف خارج المحطة الفضائية الدولية ومركبات فضائية أخرى.

أعلن ذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به يوم 26 يناير لوكالة "تاس" الروسية. وقال إن الشركة التي صممت روبوت "فيودور" الفضائي الذي سبق له أن زار المحطة الفضائية بدأت في 1 ديسمبر الماضي بتصميم روبوت جديد.

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فيما أشار إلى أن اتفاقية تصنيع الروبوت لم توقع بعد مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، لكنها تمر حاليا بمرحلة قانونية واقتصادية أخيرة لإعدادها وستوقع حتما عما قريب. فيما يتعلق بجوانب تقنية للمشروع فقد تم الاتفاق عليها مع "روس كوسموس".

وستنتج، حسب الناطق، أولا بضعة نماذج اختبارية من الروبوت الجديد.

يذكر أن شركة "تقنيات أندرويد" كانت قد أفادت في أكتوبر الماضي بأن أول نموذج تجريبي للروبوت الجديد سيتم اختباره في النصف الثاني لعام 2021. أما رئيس الشركة ، يفغيني دودزروف، فتحدث إلى وكالة "تاس" وقال إن روبوت "تيليدرويد" لن يتم التحكم فيه من المحطة الفضائية الدولية فحسب بل ومن الأرض كذلك.

فيما يتعلق ببزة الروبوت ستدخل فيها تعديلات آخذا بالحسبان طلبات وملاحظات قدمها رواد الفضاء الذين سبق لهم أن تعاونوا مع روبوت "فيودور" الفضائي.

المصدر: تاس