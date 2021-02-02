"روس كوسموس": روسيا لن تشارك في السباق القمري

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن بلاده لن تشارك في السباق القمري مع الولايات المتحدة.

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا لن تشارك في السباق القمري مع الولايات المتحدة.

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جاء ذلك على لسانه الثلاثاء 21 فبراير في قناته على "تليغرام".

وقال إن إدارة ناسا والمسؤولين الأمريكيين عاجزون عن شرح الغاية من عودتهم إلى القمر. وأضاف قائلا:" لماذا يسعون إلى القمر ويريدون الهبوط على سطحه. وكنت قد وجهت هذا السؤال إلى الرئيس السابق لـ ناسا، جيم برايدنستاين، وقلت له: إذا هبطتم مرة أخرى على القمر فهل ستقتنعون بأنكم قد وصلتم مستوى تكنولوجيات السبعينيات؟ فوجد جيم نفسه عاجزا عن الإجابة عن سؤالي".

ومضى قائلا:" أكرر رسميا مرة أخرى أن روسيا لن تشارك في أي سباق قمري إلى أن تدرك الغاية من المشروع وتقيّم الفائدة منه".

وأعاد مدير عام "روس كوسموس" إلى الأذهان أن روسيا لها برنامج لاستصلاح القمر يعد أقل تكلفة بعشرات الأضعاف من البرنامج الأمريكي. ويعتبر روغوزين أنه من غير المعقول "الجري وراء زعيم لا يعلم لماذا يعدو".

يذكر أن البرنامج القمري الأمريكي يقضي بإنزال رائدين على سطح القمر بحلول عام 2024. أما روسيا فتخطط لإرسال أول بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

المصدر: تاس