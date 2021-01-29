نجاح الاختبار الناري لمحرك جديد في صاروخ "أنغارا" الروسي

تكللت بنجاح اختبارات محركي "إدي – 171 إم في" و"إر دي – 191" لصاروخي "سويوز – 5" و"أنغارا" الروسيين.

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركين. وأضاف أن الاختبارات النارية أجريت بحجم كامل وبنجاح تام.

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يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن أول اختبار لمحرك "إر دي – 171 إم في"، مشيرا إلى أن كل مواصفاته على ما يرام. وأعاد إلى الأذهان أن هذا المحرك، بصفته أقوى محرك فضائي في العالم، يصمم خصيصا للمرحلة الأولى في صاروخ "سويوز – 5" المتوسط الروسي الواعد الذي سيحل بعد عامين محل صاروخ "سويوز – 2" الأساسي الذي يستخدم حاليا لإطلاق المركبات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

أما محرك "إر دي – 191" العمودي وحيد حجرة الاحتراق والعامل بالوقود السائل فيتم تصميمه على أساس محرك "إر دي – 170" روسي الصنع ليستخدم لاحقا في كل أنواع صواريخ "أنغارا" الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل.

المصدر: تاس