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العلماء يحذرون من مخاطر الغبار القمري

الفضاء

العلماء يحذرون من مخاطر الغبار القمري
Sputnik NASA / GSFC / Arizona State University
صورة أرشيفية
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درس الأخصائيون عينات من الغبار القمري وتبين لهم أن مكوناته تشكل مخاطر على صحة الإنسان.

وقد نشرت صحيفة Planet today الإلكترونية الروسية مقالا بهذا الشأن.

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وجاء في المقال أن الغبار القمري قد يسبب الإصابة بمرض السرطان لأن فيه معادن تشكل جزئيات الهيدروكسيل التي تساهم في نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وقد أجرى الأخصائيون بعض التجارب العلمية حيث أخضعوا أنسجة القوارض، ثم أنسجة البشر لتأثير الغبار القمري، ما أدى إلى موت 90% من الخلايا.

وأشار المقال إلى أن تلك المشكلة لها أهمية في حقيقة الأمر. وقال العلماء إن رواد الفضاء تحميهم البزات الفضائية من الغبار عند الإقامة على سطح القمر لمدة قصيرة نسبيا. لكن مع مرور الوقت فإن جسيمات متناهية الصغر تتوغل إلى بيئة اصطناعية خلقها الإنسان وتؤثر سلبا على صحته.

وجاء في ختام المقال أن المهندسين  سيبدأون قريبا العمل على إيجاد سبل لحماية رواد الفضاء من الغبار القمري أثناء قيامهم برحلات فضائية طويلة الأمد إلى القمر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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