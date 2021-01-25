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روسيا قد تبدأ بتشغيل قمر اتصالات جديد في الفضاء قريبا

الفضاء

روسيا قد تبدأ بتشغيل قمر اتصالات جديد في الفضاء قريبا
Sputnik ilya naimushin
نموذج لقمر صناعي روسي من نوع Express
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أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد قد يبدأون قريبا بتشغيل قمر اتصالات صناعي موجود في مدارات الأرض

وقال بيان صادر عن شركة "ريشيتنيوف" الروسية لتطوير الأقمار الصناعية"قرار تفعيل معدات قمر Express-80 قد يتخذ في المستقبل القريب.. انتهت منذ مدة مرحلة اختبارات الطيران للقمر، وقريبا سيتخذ القرار بشأن تفعيل معداته".

وأشار البيان إلى أن معدات القمر المذكور تشمل 38 جهاز إرسال واستقبال إلكتروني لتوفير الاتصالات في النطاقات C و Ku و L.

وكانت روسيا قد أطلقت قمر Express-80 مع قمر Express-103 إلى الفضاء في 31 يوليو العام الفائت، من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Proton-M.

وبعد وصول القمرين إلى ارتفاع 54.9 ألف كلم عن الأرض انفصلا عن وحدة التعجيل التابعة للصاروخ الحامل، ثم بدأت محركاتهما الكهربائية في العمل لتوصلهما إلى مدار يرتفع نحو 35.7 ألف كلم عن سطح الأرض.

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وتطور روسيا عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي

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