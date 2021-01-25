روسيا تتحضر لإطلاق قمر كوري جنوبي

أعلنت مؤسسة "غلاف كوسموس" التابعة لـ"روس كوسموس" الروسية، أنها تتحضر لإطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد، تابع لكوريا الجنوبية.

وجاء في صفحة الشركة على "تويتر" مؤخرا "قمر CAS500-1 التابع لمعهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي وصل مؤخرا إلى الموقع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان حيث تتم الاستعدادات لإطلاقه على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2".

The #CAS500-1 spacecraft of the Korea Aerospace Research Institute @kari2030 has been delivered to #Site31 of the #Baikonur Cosmodrome for further processing, fueling, and integration. Getting ready for the #Soyuz-2 launch! 🛰️ 🚀 pic.twitter.com/XYghQ2Rm3b — GK Launch Services (@gk_launch) January 24, 2021

وكان المدير العام للشركة، ألكسندر سيركين، قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية إطلاق القمر المذكور إلى الفضاء من المفترض أن تتم في مارس العام الجاري.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي كان قد وقع مع "غلاف كوسموس" في 17 أغسطس 2017 عقدا لإطلاق قمر CAS500-1 الذي صممه ليعمل كقمر اتصالات واستشعار عن بعد، وبعدها بيوم وقع مع الشركة المذكورة أيضا عقدا آخر لإطلاق قمر ثان يحمل اسم CAS500-2، حيث من المفترض أن يطلق القمران إلى مدارات الأرض باستخدام صواريخ روسية من نوع Soyuz-2.1a.

ويجب أن يعمل القمران المذكوران تبعا لمطوريهما على مسح الأرض ووضع خرائط متعددة الأطياف والوضعيات لسطحها.

المصدر: فيستي