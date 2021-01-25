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روسيا تتحضر لإطلاق قمر كوري جنوبي

الفضاء

روسيا تتحضر لإطلاق قمر كوري جنوبي
Sputnik roscosmos
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أعلنت مؤسسة "غلاف كوسموس" التابعة لـ"روس كوسموس" الروسية، أنها تتحضر لإطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد، تابع لكوريا الجنوبية.

وجاء في صفحة الشركة على "تويتر" مؤخرا "قمر CAS500-1 التابع لمعهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي وصل مؤخرا إلى الموقع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان حيث تتم الاستعدادات لإطلاقه على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2".

وكان المدير العام للشركة، ألكسندر سيركين، قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية إطلاق القمر المذكور إلى الفضاء من المفترض أن تتم في مارس العام الجاري.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي كان قد وقع مع "غلاف كوسموس" في 17 أغسطس 2017 عقدا لإطلاق قمر CAS500-1 الذي صممه ليعمل كقمر اتصالات واستشعار عن بعد، وبعدها بيوم وقع مع الشركة المذكورة أيضا عقدا آخر لإطلاق قمر ثان يحمل اسم CAS500-2، حيث من المفترض أن يطلق القمران إلى مدارات الأرض باستخدام صواريخ روسية من نوع Soyuz-2.1a.

ويجب أن يعمل القمران المذكوران تبعا لمطوريهما على مسح الأرض ووضع خرائط متعددة الأطياف والوضعيات لسطحها.

المصدر: فيستي

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