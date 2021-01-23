المحركات الروسية استخدمت عام 2020 في إطلاق أكثر من 20% من الصواريخ الفضائية

اعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن محركات الصواريخ الفضائية التي تنتجها شركة "إينرغوماش" الروسية، استخدمت عام 2020 في إطلاق 24 صاروخا فضائيا من مجموع 114 أي بنسبة 21.05%.

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وتشير المؤسسة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، إلى أن هذه المحركات استخدمت في إطلاق 15 صاروخا من المطارات الفضائية الروسية (13 صاروخا من نوع "سويوز" وصاروخ واحد من نوع "Proton-M" وآخر من نوع "Angare-A5").

واستخدمت في إطلاق سبعة صواريخ من المطارات الفضائية الأمريكية، (خمسة صواريخ من نوع Atlas-5 واثنان من نوع Antares). كما أطلق من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية صاروخان روسيان من نوع "Soyuz-ST".

وتجدر الإشارة، إلى ان شركة "إينيرغوماش" تنتج محركات من نوع RD-191 تعمل بالوقود السائل لصواريخ النقل "أنغارا" . ومحركات من نوع RD-180 لصواريخ Atlas-5 الأمريكية، ومحركات RD-181 لصواريخ Antares الأمريكية. وتعمل الشركة حاليا على إنتاج محرك من نوع RD-171MV لصاروخ Soyuz-5 الجديد.

المصدر: نوفوستي