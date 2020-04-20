محركات الصواريخ الروسية "معجزة تكنولوجية"

وصف توري برونو، رئيس شركة United Launch Alliance الأمريكية، محركات الصواريخ RD-180 الروسية النفاثة، التي تستخدمها الشركة في إطلاق صواريخ النقل Atlas بأنها "معجزة تكنولوجية".

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وكان برونو قد أعلن يوم الخميس أنه عند انتهاء الحرب الباردة، طلبت الحكومة الأمريكية من الشركة شراء محركات RD-180 الروسية لاستخدامها في إطلاق صواريخ أطلس، لمنع وقوع التكنولوجيا الروسية بيد كوريا الشمالية وإيران.

وقد وجد دميتري روغوزين رئيس مؤسسة روس كوسموس هذا التفسير غريبا، ما اضطر للرد عليه، مؤكدا أنهم يشترونها لا بسبب كوريا وإيران بل لكونها ذات كفاءة عالية وموثوقة وهي الأفضل من بين جميع المحركات الصاروخية من نفس الصنف.

وردا على تغريدة روغوزين عاد برونو وكتب في "تويتر"، "المحرك RD-180 معجزة تكنولوجية، وهو مثالي لصواريخ Atlas".

ويذكر أن المحركات الروسية RD-180 تستخدم في عمليات إطلاق صواريخ أطلس الأمريكية الخاصة والمهمة "لصالح الأمن القومي الأمريكي".

وقد استلمت الولايات المتحدة أول وجبة من هذه المحركات عام 1999، وبلغ عدد المحركات المرسلة أكثرمن 116 محركا استخدم 89 منها في إطلاق صواريخ أطلس.

المصدر: نوفوستي