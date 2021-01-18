شركة Virgin Orbit تنجح بإطلاق صاروخها الفضائي من على متن طائرة!

أعلنت شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للمياردير ريتشارد برانسون، أنها نجحت في استخدام طائرة لإطلاق صاروخ حمل أقمارا صناعية صغيرة إلى الفضاء.

وأشارت الشركة في صفحتها على "تويتر" إلى أن عملية الإطلاق جرت ضمن الخطة الموضوعة لها، ويوم الأحد 17 يناير الجاري أقلعت طائرة معدلة من نوع "بوينغ-747" من أحد المطارات في صحراء موهافي بكاليفورنيا حاملة تحت جناحها صاروخا من نوع LauncherOne ، وبعد الإقلاع بنحو 50 دقيقة انفصل الصاروخ عن الطائرة ليحمل إلى مدارات الأرض أقمارا صناعية نانوية من نوع CubeSat.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "محركات مرحلتي الصاروخ المذكور عملت في الوقت المحدد وضمن الخطة الموضوعة، وتمكن الصاروخ من الوصول إلى المدار المطلوب بعد 10 دقائق تقريبا من إطلاقه من الطائرة، وبذلك تكون Virgin Orbit قد أتمت لأول مرة عملية اختبار نظام إطلاقها الجوي الجديد بنجاح".

Here's what today's takeoff looked like from Mojave Air and Space Port. pic.twitter.com/9Ki0QHFtNk — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

ويبلغ طول صاروخ LauncherOne الذي يتكون من مرحلتين نحو 21.3 م، وله القدرة على التحليق بسرعات تصل إلى 28.1 ألف كلم/سا، وكانت Virgin Orbit قد اختبرت إطلاق هذا النوع من الصواريخ من على متن طائرة في مايو العام الفائت، لكن التجربة لم تنجح حينها.

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وتبعا لـ Virgin Orbit فإن صواريخ LauncherOne قد تستخدم في المستقبل لإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء يصل وزنها إلى 500 كلغ، فضلا عن أن عمليات إطلاقها ستكون أرخص من عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية المنافسة.

المصدر: تاس