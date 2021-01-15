رائد فضاء روسي يصور فيديو لنجوم درب التبانة

صور رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود-سفيرتشكوف، مقطع فيديو قصيرا أظهر سماء النجوم كما تبدو من متن المحطة الفضائية الدولية وضياء الأرض بشفق القطب الشمالي.

واستغرق الفيديو 15 ثانية فقط عكست 7 دقائق لتحليق المحطة الفضائية في مدار الأرض فوق المحيط الهادئ ومدن الولايات المتحدة وكندا. كما أظهر الفجر فوق منطقة شمالي المحيط الأطلسي.

وقال رائد الفضاء في مدونته على "إنستغرام" إن ضياء القمر غير ساطع، ما يسمح برؤية نجوم درب التبانة بصفته مجرة تقع فيها منظومتنا الشمسية.

وأظهر الفيديو كذلك توهجا أخضر مميزا لكوكبنا ناتج عن ضياء ذرات الأكسجين على ارتفاع 80 – 150 كيلومترا لا يمكن رصده من سطح الأرض، كما أظهر الضياء الأحمر القاتم لجزيئات النيتروجين فوقه.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن الروسييْن سيرغي كود – سفيرتشوف وسيرغي ريجيكوف، والأمريكيين مايكل هوبكنس وفيكتور غلوفر وشينون واكر وكاتلين روبنز ، والياباني سوبتي نوغوتي.

المصدر: ناسا