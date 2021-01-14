مصدر توهج عملاق يجتاز المريخ ويحيّر العلماء!

دفع توهج عملاق اجتاح النظام الشمسي في أبريل، العلماء إلى إجراء تحقيقات عميقة في الفضاء للكشف عن أصل الانفجار عالي الطاقة.

وكشفت مجموعة من الباحثين بقيادة جامعة جوهانسبرغ، أن الانفجار، المسمى GRB 200415A، أطلق من نجم مغناطيسي - وهو نجم نيوتروني ذو مجال مغناطيسي قوي - يقع في مجرة ​​حلزونية على بعد 11.4 مليون سنة ضوئية.

ومر الزائر بعيد المنال بالمريخ في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل، وقد التقطه عدد من الأقمار الصناعية، بما في ذلك محطة الفضاء الدولية، ما أثار البحث خارج مجرة ​​درب التبانة وإلى المجرة البعيدة NGC 253.

ومع ذلك، استمر الانفجار لمدة 140 مللي ثانية فقط، نظرا لأن الأجهزة المدارية المتقدمة تمكنت من التقاط بيانات أكثر من التوهج السابق الذي اكتشف قبل 13 عاما.

والتُقط GRB 200415A في الساعة 4:42 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أبريل، بواسطة الأقمار الصناعية، وكان أول توهج عملاق معروف اكتشف منذ عام 2008 بواسطة تلسكوب Fermi Gamma-ray الفضائي التابع لناسا.

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وكشف عن الانفجار الأخير أيضا بواسطة Fermi، إلى جانب Swift وMars Odyssey وWind والقمر الصناعي INTEGRAL التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتعد انفجارات أشعة غاما (GRB) الأحداث الأكثر سطوعا وحيوية في الكون. ولا يمكن اكتشافها إلا عندما تكون الحزم موجهة مباشرة إلى الأرض.

ويقع معظمها على بعد مليارات السنين الضوئية، ويمكن أن يستمر من بضعة أجزاء من الألف من الثانية إلى بضع ساعات عند ملاحظتها من الأرض.

وعرف العلماء منذ فترة أن المستعرات الأعظمية تنفث انفجارات GRB طويلة، وهي انفجارات أطول من ثانيتين.

وفي عام 2017، قرر فريق أن نجمين نيوترونيين يتدافعان في بعضهما البعض، يمكن أيضا أن يصدرا انفجارا ضوئيا قصيرا. وجاء انفجار عام 2017 من مكان آمن يبعد 130 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وقال البروفيسور سويبور رازاكي، من جامعة جوهانسبرغ: "يوجد في مجرة ​​درب التبانة عشرات الآلاف من النجوم النيوترونية. ومن بينها، 30 فقط معروفة حاليا بأنها مغناطيسية. وتصدر النجوم المغناطيسية معظم الأشعة السينية بين الحين والآخر. ولكن حتى الآن، لا نعرف سوى عدد قليل من النجوم المغناطيسية التي أنتجت مشاعل عملاقة. ووقع ألمع ما تمكنا من اكتشافه في عام 2004. ثم وصل GRB 200415A في عام 2020".

NASA

وإذا حدث التوهج العملاق التالي GRB بالقرب من مجرتنا درب التبانة، فقد يكون تلسكوب لاسلكي قوي على الأرض مثل MeerKAT في جنوب إفريقيا، قادرا على اكتشافه، كما يقول.

وستكون هذه فرصة ممتازة لدراسة العلاقة بين انبعاثات أشعة غاما عالية الطاقة وانبعاثات الموجات الراديوية في الانفجار الثاني.

المصدر: ديلي ميل