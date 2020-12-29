"ركود طويل الأمد" لنشاط الشمس في ديسمبر

أعلن خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية، أن الشمس دخلت مرحلة "الاكتئاب" بعد التوهجات التي حصلت في بداية ديسمبر.

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ويضيف الخبراء، على الموقع الرسمي للمختبر، لذلك فإنه في أعياد رأس السنة وربما حتى نهاية شهر يناير لا ينتظر أي نشاط للشمس. أي ستكون الشمس هادئة ومغناطيسية أرضية مريحة.

ووفقا لبياناتهم، لا توجد حاليا مصادر للرياح الشمسية السريعة كما على جانب الشمس المواجه للأرض، كذلك على الجانب الآخر. و الأشعة السينية المنبعثة عام 2020 في أدنى المستويات . كما لم تسجل على مدى الأسبوعين الأخيرين أي توهجات ملحوظة، حتى الضعيفة جدا.

ووفقا للعلماء، هذه الخمود في نشاط الشمس، أمر اعتيادي لبداية دورة الشمس الجديدة. وجاء في بيان المختبر، "كقاعدة، هذه الطاقة تكفي لتوهجات قصيرة نسبيا، كالتي حدثت في بداية شهر ديسمبر، التي عادة تتبعها فترة ركود طويلة الأمد، تبدأ في نهاية ديسمبر 2020 ويتوقع أن تستمر حتى نهاية يناير 2021".

المصدر: نوفوستي