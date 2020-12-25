مقارنة بين تكلفة إطلاق صواريخ النقل الفضائية

قارن سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" للتصاميم بمركز خرونيتشيف، تكلفة إطلاق صواريخ النقل الفضائية: "أنغارا" و "بروتون" و"فالكون-9".

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ويقول في حديث لقناة "روسيا 24 "، "تتراوح تكلفة كل عملية إطلاق لهذه الصواريخ الثقيلة بين 50 و100 مليون دولار. وتبلغ تكلفة عملية إطلاق صاروخ النقل الروسي "بروتون" والأمريكي "فالكون- 9" في الحدود الدنيا. أما الصاروخ الروسي "أنغارا" فتقترب من الحدود العليا". ويضيف، ولكن مع البدء بالإنتاج المتسلسل لهذا الصاروخ سوف تنخفض التكلفة.

ووفقا للتقرير المالي لمركز خرونيتشيف لعام 2019، تبلغ تكلفة إنتاج صاروخ النقل الثقيل Angara-A5 سبعة مليارات روبل، وهذا يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة صاروخ النقل الثقيل "بروتون-إم". وقد أعلن أنه بحلول عام 2024 سوف تنخفض تكلفة إنتاج صاروخ Angara-A5 إلى أربعة مليارات روبل.

وتبلغ تكلفة عملية إطلاق صاروخ النقل الثقيل "بروتون-إم" في السوق التجارية حوالي 65 مليون دولار، ولم تعلن تكلفة إطلاق صاروخ "أنغارا". ولكن وفقا لتقرير قسم النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إلى أن تكلفة إطلاق صاروخ "Angara-A5" تقدر بـ 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة، إلى أن صواريخ "أنغارا" تنتج بعدة فئات: خفيفة "Angara-1.2" ومتوسطة "Angara-A3"، وثقيلة "Angara-A5" و محدثة "Angara-A5M"، وثقيلة جدا "Angara-A5V".

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المصدر: نوفوستي