روسيا تطلق بنجاح صاروخ "أنغارا" الثقيل إلى الفضاء

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن نجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي ثقيل من نوع "أنغارا" إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية "إن القوات الفضائية الروسية نجحت بتنفيذ عملية الإطلاق الاختبارية الثانية لصاروخ فضائي ثقيل من نوع Angara-A5".

وأضاف البيان "يوم الاثنين 14 ديسمبر الجاري، وفي تمام الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، نفذت عملية إطلاق الصاروخ نحو مدارات الأرض من منصة الإطلاق رقم 35 الموجودة في قاعدة بليستسك الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية، وتولت المحطات الأرضية التابعة للقوات الفضائية الروسية عملية متابعة تحليق الصاروخ في الجو".

وأشار البيان إلى أن المرحلة العليا للصاروخ مع وحدة التعجيل Briz-M والحمولة المرفقة بها انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد الإطلاق بـ 12 دقيقة، ومن المفترض أن تتولى Briz-M مهمة وضع الحمولة في مدارها المطلوب خلال 9 ساعات.

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وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت روسيا قد نفذت أول عملية إطلاق اختبارية لصواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة عام 2014، وأطلق الصاروخ حينها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية أيضا.

المصدر: تاس