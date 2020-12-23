تجهيز صاروخ "سويوز" الروسي لإطلاق قمر فرنسي

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن الاستعدادات جارية في قاعدة كورو الفضائية لإطلاق صاروخ روسي الصنع سيحمل قمرا صناعيا فرنسيا إلى مدارات الأرض.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال روغوزين: "صاروخ سويوز وقمر الاستطلاع العسكري الفرنسي CSO-2 الذي سيطلق على متن هذا الصاروخ إلى الفضاء سيتم نقلهما إلى منصة الإطلاق في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية".

В Гвианском космическом центре начата транспортировка ракеты-носителя на стартовый комплекс. pic.twitter.com/2EudqqI0oM — РОГОЗИН (@Rogozin) December 23, 2020

كما قال في تغريدة له على "تويتر" أيضا: "في مركز غوايانا الفضائي اتخذت اللجان المسؤولة قرار نقل صاروخ سويوز وقمر CSO-2 لتثبيتهما على منصة الإطلاق في 23 ديسمبر الجاري".

В Гвианском космическом центре комиссия приняла решение на вывоз 23 декабря ракеты-носителя "Союз" на стартовый комплекс. pic.twitter.com/J5Mv6G14JH — РОГОЗИН (@Rogozin) December 22, 2020

وفي وقت سابق كانت شركة Arianespace المختصة بشؤون عمليات الإطلاق الفضائية قد ذكرت أن إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل قمر Arianespace إلى مدارات الأرض من المفترض أن يجري في 28 ديسمير الجاري، وأن عملية الإطلاق ستتم من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، بتمام الساعة 19:42 بتوقيت موسكو.

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وتجدر الإشارة إلى أن قمرا فرنسيا حمل اسم CSO-1 كان قد أطلق إلى مدارات الأرض عام 2018، بواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع "سويوز"، وكانت "روس كوسموس" قد استغنت عن استخدام نظام التحكم التناظري الأوكراني لصواريخ "سويوز 2.1أ"، وأصبحت تستخدم نظام تحكم رقمي روسي، لينتهي بذلك اعتماد روسيا على الشركات المصنعة الأوكرانية، بينما كان آخر صاروخ من عائلة "سويوز" بمكونات رقمية أوكرانية قد أطلق في 25 سبتمبر من العام الماضي.

المصدر: فيستي