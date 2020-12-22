"روس كوسموس" تطلق مشروع تصوير مسلسل وثائقي على متن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت شركة "روس كوسموس" الروسية عن انطلاق مشروع علمي تنويري واسع النطاق سيتحقق على متن المحطة الفضائية الدولية.

roscosmos.ru

وهو تصوير المسلسل الوثائقي بعنوان " الباحثون الفضائيون، خبرة المحطة الفضائية الدولية". وسيتم تحقيق المشروع باستخدام مكونات الواقع الافتراضي وبمشاركة مؤسسة Felix & Paul Studios الكندية التي فازت بجائزة "إيمي" الفضية وشركة TIME الإعلامية ووكالة ناسا الأمريكية والوكالة الفضائية الكندية والوكالات الفضائية لبلدان أخرى.

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية إن تكنولوجيات الواقع الافتراضي ستسمح لكل من يرغب في ذلك بالمشاركة في التجارب العلمية التي تجري على متن المحطة الفضائية الدولية والإحساس بحالة انعدام الوزن والاستمتاع بجمال كوكبنا من نافذة المحطة.

وستستخدم في عملية التصوير كاميرا فريدة من نوعها تشمل 360 درجة في ظروف الفضاء.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن رائدي الفضاء الروسييْن، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشوف، سيشاركان في المشروع حيث سيتحدثان عن الحياة على متن المحطة ويجريان تجارب علمية ويتبادلان أفكارا عن مستقبل المحطة.

وسيسفر كل ذلك عن إخراج المسلسل الوثائقي الدولي "الباحثون الفضائيون، خبرة المحطة الفضائية الدولية" والذي سيعرض على سكان الكوكب. وعلاوة على ذلك سيتم إطلاق نسخة من الفيلم باللغة الروسية ستستخدم في البرامج التنويرية لمؤسسة "روس كوسموس".

المصدر: تاس