زيارة رواد الفضاء الروس لهيوستن الأمريكية

عاد الأحد 20 ديسمبر رواد الفضاء الروس، أوليغ نوفيتسكي، بيوتر دوبوف، سيرغي كورساكوف، أنطون شكابليروف ودميتري بيتيلين إلى روسيا بعد زيارة قاموا بها لمركز "هيوستن" الأمريكي الفضائي.

مركز "هيوستن" الفضائي الأمريكي

وقضى رواد الفضاء الروس شهرا ونصف الشهر في هيوستن حيث اطلعوا على تصميم أجزاء القطاع الفضائي الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية وتدربوا على خوارزميات وتكنولوجيات متعلقة بتشغيلها وعملها في حال حدوث أعطال وقاموا بأداء مهام أخرى.

يذكر أن، سيرغي كورساكوف ودميتري بيتيلين زارا مركز Space City في هيوستن لأول مرة. أما الرواد الآخرون فزاروا المركز في وقت سابق.

وجرت تدريبات رواد الفضاء الروس في هيوستن تماشيا مع الإجراءات الصحية الصارمة المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

يذكر أن زيارات الرواد الروس لمركز هيوستن الأمريكي أصبحت أمرا روتينيا لكل طاقم روسي يتهيأ للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية، إذ أن القطاع الأمريكي يعتبر أحد الأقسام الأساسية في المحطة ويجب أن يطلع على مكوناته وتصميمه كل من يريد الإقامة فيه لمدة طويلة.

وسبق لأعضاء البعثة الـ64 الفضائية سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود - سفيرتشكوف أن زارا المركز الأمريكي.

يذكر أن أعضاء البعثة الـ65 بقيادة، أوليغ نوفيتسكي، سينطلقون إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل عام 2021 على متن مركبة "سويوز – إم إس – 18" الفضائية الروسية المأهولة.

المصدر: روس كوسموس