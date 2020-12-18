نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي

أطلق اليوم صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي الحامل 36 قمرا صناعيا بريطانيا بنجاح من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وقد نشرت قناة "زفيزدا" العسكرية الروسية مقطع فيديو مذهل لإطلاق الصاروخ.

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وأفاد ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن مطار "فوستوتشني" شهد اليوم لأول مرة في تاريخه إطلاق أقمار صناعية خاصة. أما العدد الإجمالي للصواريخ التي أطلقت من المطار الفضائي منذ عام 2016 إلى حد الآن فبلغ 6 صواريخ .

وحسب معلومات أوردتها شركة Arianespace التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية فإن الأقمار يجب أن تصل المدار الأرضي على ارتفاع 450 كيلومترا. وذلك بواسطة وحدة التسريع "فريغات" الروسية. وستنتهي عملية انفصال الأقمار الصناعية عن وحدة التسريع الساعة 19.18 يوم 18 ديسمبر بتوقيت موسكو.

المصدر: RT