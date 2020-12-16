المسبار الصيني "تشانغ إيه – 5" يحط في شمال البلاد بعد عودته من القمر

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء بأن المسبار الصيني "تشانغ إيه – 5" حط في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، بعد عودته من رحلة إلى القمر.

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وللمرة الأولى منذ 40 عاما، أنجز المسبار الصيني "تشانغ إيه – 5" مهمته على سطح القمر المخصصة لجمع عينات منه وحملها إلى الأرض.

ويتكون "تشانغ إيه – 5" من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).

والصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا.

وتمت آخر محاولة سوفييتية بواسطة مركبة "لونا 24" غير المأهولة العام 1976، وقد أنجزت بنجاح.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"