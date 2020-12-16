خصوصية الصاروخ الروسي فائق الثقل الجديد

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن مشروع الصاروخ الروسي فائق الثقل الجديد، المخصص لاستكشاف الفضاء البعيد، سيعتمد على تكنولوجيا الميثان.

إقرأ المزيد



وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لقد أصبح معلوما بعد ما كتبه دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" في شبكة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، أنه ستجري مراجعة كاملة لمشروع الصاروخ الروسي الفائق الثقل "ينيسي". فبدلا من التقنيات الحالية، ستستخدم حلول تقنية جديدة في صناعة الصاروخ الجديد. لذلك، سوف تستخدم صواريخ "أنغارا" الثقيلة في أولى البعثات الروسية المأهولة إلى القمر .

وأضاف، "ندرس حاليا خيارين لتصميم الصاروخ الجديد. الخيار الأول، استخدام الوحدات السفلى لمرحلة الصاروخ الأولى، كخزانات للوقود (ميثان وأكسجين). والخيار الثاني، استخدام الوحدة المركزية والوحدات الجانبية للمرحلة الأولى من صاروخ "سويوز-5" للميثان والأكسجين".

ويذكر، أنه في السابق كان من المقرر استخدام وقود الأكسجين والكيروسين في صاروخ "ينيسي" الفائق الثقل، الذي سيتكون من ست مراحل أولى من صاروخ "سويوز-5" ومحركات من نوع RD-171MV تحيط بالوحدة المركزية، والمرحلة الأولى لصاروخ "سويوز-6" (محركات RD-180MV) وكذلك وحدة التعجيل فئة DM. وكان من المفترض لاحقا تصميم صاروخ "دون" الأثقل مع مرحلة هيدروجين إضافية.

المصدر: نوفوستي