القاطرة النووية الفضائية الروسية ستكون قادرة على نقل 10 أطنان إلى القمر

أعلن موقع مشتريات الدولة، أن وثائق مؤسسة "روس كوسموس"، تشير إلى أن القاطرة النووية الفضائية "نوكلون" ستكون قادرة على نقل حمولة وزنها 10 أطنان إلى القمر.





ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" وقعت اتفاقا بقيمة 4.2 مليار روبل لتصميم قاطرة "نوكلون" الفضائية النووية، التي ستكون أولى مهماتها استكشاف القمر.

ووفقا لمتطلبات القاطرة النووية المثبتة في وثائق "روس كوسموس" يجب أن تضمن القاطرة "تنفيذ عمليات النقل ضمن المجمع المداري لنقل وحدة حمولة تصل إلى 10 آلاف كيلوغرام من المدار الأولي، الذي ارتفاعه 900 كيلومتر فوق سطح الأرض إلى مدار القمر الصناعي الذي يدور في مدار حول القمر خلال فترة لا تزيد عن 200 يوم".

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وأعلن أندريه إيونين، العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للملاحة الفضائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنه لا يرى في هذه الفترة الطويلة لنقل البضائع أي مشكلة. لأن الحمولات ستنقل إلى القمر مقدما، واستخدام القاطرة في نقلها أقل تكلفة من استخدام المركبات الفضائية التقليدية.

ودعا إيونين، إلى فصل منظومات النقل المأهولة عن منظومات نقل البضائع كما هو متبع على الأرض. وقال "البشر لا ينتقلون في عربات نقل الفحم، ولا ينقل الفحم في عربات الركاب. ولكن حاليا في الفضاء، تستخدم عمليا نفس المنظومة لنقل الأشخاص والبضائع. لذلك يجب نقل الأشخاص بأمان، أي بسرعة، أما بالنسبة للبضائع فيجب أن تكون عملية النقل اقتصادية أولا، وثانيا يجب إيصالها في الموعد المحدد". مضيفا، وهذا ما ستضمنه القاطرة الفضائية النووية.

وأضاف، يجب نقل البضائع إلى القمر قبل موعد انطلاق البعثة المأهولة إليه بـ 200 يوم، على غرار ما يحصل في نقل البضائع إلى المستوطنات الواقعة في أقصى الشمال.

المصدر: نوفوستي