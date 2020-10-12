روسيا.. قاطرة فضائية نووية للرحلات إلى الكواكب الأخرى

وفقا لوثائق مؤسسة "روس كوسموس" تخطط روسيا لابتكار قاطرة فضائية نووية للرحلات إلى كواكب المنظومة الشمسية الأخرى.

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ويذكر أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في شهر يوليو 2020 أن العمل في هذا المشروع يجري بنشاط.

وتشير الوثائق، إلى أن ابتكار مجمع فضائي مع وحدة النقل والطاقة، اعتمادا على محطة طاقة نووية، ضمن إطار تطوير مشروع قاطرة Nuclon يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة.

وحاليا يعمل خبراء الشركات التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" على تصميم وحدة النقل والطاقة، اعتمادا على محطة طاقة نووية من فئة ميغاواط. ويخطط لبناء المجمع التقني لإعداد الأقمار الصناعية باستخدام وحدة النقل والطاقة، في مطار فوستوتشني الفضائي، على أن يبدأ تشغيله في عام 2030.

ويذكر أن يوري أورليتش، نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، كان قد قدم في يناير 2020 ، تقريرا في المنتدى الأكاديمي الـ 19 بموسكو، جاء فيه أنه يخطط لإطلاق القاطرة الفضائية بحلول عام 2030 .

المصدر: نوفوستي