ماسك تعليقا على انفجار مركبة "ستارشيب": نحن قادمون أيها المريخ!

اعتبر مدير شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تجربة مركبة "ستارشيب" الفضائة ناجحة، على الرغم من الانفجار عند الهبوط.

وكتب ماسك على "تويتر"، تعليقا على التجارب أن "الضغط في خزان الوقود العلوي كان منخفضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكننا حصلنا على جميع البيانات التي كنا بحاجة إليها!".

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

وأضاف أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

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وأضاف: "إننا قادمون أيها المريخ!".

يذكر أن مركبة "ستارشيب" للرحلات الفضائية البعيدة المدى انفجرت أثناء هبوطها بعد التجربة التي أجرتها شركة "سبيس إكس" يوم الأربعاء.

المصدر: RT