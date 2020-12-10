 
مباشر

ماسك تعليقا على انفجار مركبة "ستارشيب": نحن قادمون أيها المريخ!

الفضاء

ماسك تعليقا على انفجار مركبة
AFP SPACE X
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbtk

اعتبر مدير شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تجربة مركبة "ستارشيب" الفضائة ناجحة، على الرغم من الانفجار عند الهبوط.

وكتب ماسك على "تويتر"، تعليقا على التجارب أن "الضغط في خزان الوقود العلوي كان منخفضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكننا حصلنا على جميع البيانات التي كنا بحاجة إليها!".

وأضاف أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. انفجار مركبة فضائية لـ
بالفيديو.. انفجار مركبة فضائية لـ"سبيس إكس" عند هبوطها

وأضاف: "إننا قادمون أيها المريخ!".

يذكر أن مركبة "ستارشيب" للرحلات الفضائية البعيدة المدى انفجرت أثناء هبوطها بعد التجربة التي أجرتها شركة "سبيس إكس" يوم الأربعاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا