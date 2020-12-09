روسيا تخطط لإطلاق دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء الشهر الجاري

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية أن بلاده تخطط لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية إلى مدارات الأرض في ديسمبر الجاري.

وتبعا للمصدر فإن "روسيا أجلت إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb المكونة من 36 قمرا من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، وعملية إطلاق هذه الأقمار من المفترض أن تتم من مطار فوستوتشني الفضائي، وباستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-2".

ولم يحدد المصدر الأسباب التي كانت وراء عملية تأجيل إطلاق الأقمار ليوم واحد، لكنه أشار إلى أنها "غير مرتبطة بأسباب فنية أو تقنية".

وتعتبر عملية الإطلاق هذه أول عملية إطلاق لأقمار OneWeb من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي لهذا العام، وكان من المفترض أن تنفذ 4 عمليات لإطلاق هذه الأقمار من المطار المذكور في 2020 لكن الأسباب المرتبطة بإفلاس الشركة المطورة للأقمار وانتشار جائحة كورونا تسبب بتأجيل هذه العمليات.

وستنفذ عملية الإطلاق المنتظرة هذا الشهر في إطار العقود التي وقعتها شركة OneWeb مع الجانب الروسي عام 2015، والتي كانت بنودها تنص على إطلاق 21 صاروخا من نوع Soyuz لصالح الشركة من قاعدتي "بايكونور" وكورو" الفضائيتين، ومطار "فوستوتشني" الفضائي.

إقرأ المزيد

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: فيستي