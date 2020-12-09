روسيا تطلق قمري اتصالات جديدين العام المقبل

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن بلاده تخطط لإطلاق قمري اتصالات جديدين العام المقبل.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال روغوزين: "في الربع الرابع من العام المقبل نخطط لإطلاق صاروخي فضاء من نوع Proton-M، وهذان الصاروخان سيحملان إلى مدارات الأرض قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7 الروسيين المخصصين للاتصالات.. مؤسسة ريشيتنيوف الروسية انتهت من تجميع القمر الأول".

وفي سبتمبر الفائت كان المدير العام لمؤسسة " ريشيتنيوف" الروسية، نيكولاي تيستويدوف، قد ذكر أن إنتاج القمرين المذكورين قد تأخر عن الموعد الذي كان محددا سابقا بسبب تأخر استلام بعض المعدات اللازمة للإنتاج من إيطاليا، وأن تأخير الاستلام كان متعلقا بالظروف التي رافقت انتشار وباء كورونا.

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ومن جهته كان مدير مؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية، يوري بروخوروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن القمرين المذكورين قد تم تطويرهما لصالح مؤسسته، بالتعاون ما بين مؤسسة " ريشيتنيوف" الروسية وشركة Thales Alenia Space Italia الأوروبية، ومن المفترض أن يتم إطلاقهما من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية عام 2021، بواسطة صواريخ من نوع Proton-M.

وتطور روسيا عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي