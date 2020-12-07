المحطة الفضائية الروسية الجديدة ستكون أكبر من "مير"

تشير وثائق مؤسسة "إينيرجيا"، إلى أن الحجم الداخلي للمحطة الفضائية الروسية الجديدة يجب أن يكون أكبر من حجم محطة "مير" ومن القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

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ووفقا لوثائق "إينيرجيا" ستبنى المحطة الجديدة على مرحلتين. المرحلة الأولى في عامي 2025-2026 حيث تتضمن إنشاء محطة حجمها الداخلي 136 مترا مكعبا، تتكون من الوحدة الأساسية ووحدتي البوابة والمرسى. كي يتمكن رائدا فضاء من الإقامة والعمل فيها.

وتستمر المرحلة الثانية أعوام 2026-2028 وتتضمن إضافة أربعة وحدات إلى المحطة الفضائية الجديدة- وحدة الخدمات، وحدة الإنتاج، المقصورات التجارية، ووحدة المخزن، ليصبح الحجم الداخلي الإجمالي للمحطة الفضائية الروسية الجديدة 464 مترا مكعبا، ما يسمح لأربعة رواد فضاء بالإقامة والعمل فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الداخلي للمحطة الفضائية الروسية السابقة "مير" كان 376 مترا مكعبا وحجم القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية هو حوالي 189 مترا مكعبا.

المصدر: نوفوستي