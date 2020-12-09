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صاروخ "انغارا" الروسي الثقيل ينطلق إلى الفضاء في 14 ديسمبر

الفضاء

صاروخ
Sputnik
صورة أرشيفية
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سيتم إطلاق صاروخ "أنغارا – آ 5" الاختباري الروسي الثقيل صباح يوم 14 ديسمبر الجاري.

أفاد بذلك ناطق باسم منطقة "كولباشيفسكي" في مقاطعة "تومسكايا" الروسية التي يتوقع أن تسقط فيها شظايا الصاروخ المنطلق إلى الفضاء.

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وأوضح أن الصاروخ يتوقع أن يطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري الساعة 08.50 يوم 14 ديسمبر.

يذكر أن الصاروخ كان يفترض أن يطلق أولا في 28 نوفمبر الماضي، لكن إطلاقه تأجل حسب وكالة "تاس" الروس يسبب اكتشاف خلل في المواد التي تعزل قسمه الأول عن القسم الثاني. ثم أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية ، دميتري روغوزين عن تأجيل إطلاق الصاروخ إلى ديسمبر.

يذكر أن أنغارا هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتبنى حاليا في مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا منصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة وفائقة الثقل. ويتوقع أن تطلق كل الصواريخ من طراز "أنغارا" بعد إنجاز المنصة الخاصة بها من مطار "فوستوتشني" فقط.

وقد أطلق صاروخ "أنغارا" الاختباري الثقيل للمرة الأولى عام 2014 من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

المصدر: تاس

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