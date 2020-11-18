شويغو: روسيا ستطلق 20 صاروخ "أنغارا" كل سنة من قاعدة "بليسيتسك" بحلول 2025

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بلاده واعتبارا من عام 2025، ستكون قادرة على إطلاق نحو 20 صاروخا من نوع "أنغارا" كل عام من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

وخلال جولة أجراها الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري لتفقد سير أعمال اختبارات صواريخ Angara-A5 في القاعدة المذكورة قال شويغو :"إن تنفيذ الأعمال المخطط لها ، والتي تهدف لبناء مجمع لإطلاق صواريخ أنغارا في قاعدة بليسيتسك سيسمح بتنفيذ 20 عملية إطلاق للصواريخ الخفيفة والثقيلة من هذا الطراز كل عام مع حلول 2025، ما سيضمن الوصول المستقل والمضمون والتواجد الدائم للصواريخ الروسية في الفضاء".

وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن المجمع الجديد لإطلاق الصواريخ الفضائية والذي سيتم استحداثه في قاعدة "بليسيتسك" سيضم أكثر من 130 مبنى، وأكثر من 50 نظاما تكنولوجيا، وسيضم منصات لإطلاق صواريخ فضائية خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ومجمعات تقنية لإعداد الصواريخ الفضائية والرؤوس التي ستحملها، ومركزا لجمع وتحليل البيانات والمعلومات.

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وفي أكتوبر الفائت كان المدير العام لشركة "غلافكوسموس" الروسية لصناعات الفضاء، دميتري لوسكوتوف، قد أشار إلى أن روسيا تخطط لإدراج الرحلات التجارية أيضا في خططها المستقبلية لإطلاق صواريخ "أنغارا".

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ "Angara-A3" المتوسطة الثقل، وصواريخ "Angara-A5" الثقيلة، وصواريخ "Angara-A5B" الفائقة الثقل.

المصدر: RT