روسيا ستطلق أقمارا جديدة لدراسة الغلاف الأيوني للأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تتحضر لإطلاق أقمار صناعية جديدة لدراسة الغلاف الأيوني للأرض.

وأشارت المؤسسة في بيان لها مؤخرا إلى "أن أول قمرين صناعيين من نوع Ionosphere-M ، طورتهما روسيا لدراسة الغلاف الأيوني للأرض من المفترض أن يطلقا عام 2021، وأن تتم عملية الإطلاق من قاعدة فوستوتشني الفضائية، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2".

وأوضخ البيان أن عملية إطلاق القمرين إلى مدارات الأرض ستكون مستقلة، ولن يطلقا مع قمر Meteor-M الجديد كما كان قد أشار في وقت سابق، سيرغي بولينتس، كبير الباحثين في معهد الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية إطلاق قمر Meteor-M التي تخطط لها روسيا العام القادم أيضا، من المفترض أن تجرى من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، وأن يتم إطلاق هذا القمر باستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b.

وكان خبراء في مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشاروا في وقت سابق إلى أن أقمار Ionosphere-M الروسية طورت لتكون قادرة على رصد التحولات الفيزيائية في الغلاف الأيوني للأرض، ودراسة معدلات الأشعة ما فوق البنفسجية المنعكسة من كوكبنا، والمجالات المغنطيسية والكهربائية بالقرب من الأرض، وتدفق البروتونات والإلكترونات على ارتفاع 800 كلم عن سطح الكوكب.

المصدر: فيستي