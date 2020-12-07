ناسا تشارك صورة مذهلة لسحب غامضة تشبه الفقاعات فوق جبل رشمور!

التقط المصوّر لور ماتوزي، صورة مذهلة لغيوم شبيهة بالفقاعات فوق جبل رشمور، ميّزتها ناسا كصورة اليوم في علم الفلك.

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وأوضحت ناسا: "ما هذا تحت تلك الغيوم الغريبة؟ الرؤساء. إذا نظرت عن كثب، يمكنك التعرف على رؤوس أربعة رؤساء أمريكيين سابقين منحوتة في جبل رشمور الشهير في ساوث داكوتا، الولايات المتحدة الأمريكية".

وتسمى الغيوم الشبيهة بالفقاعات غيوم الماماتوس، ولها شكل دائري مميز.

وقالت ناسا: "على عكس الغيوم العادية ذات القاع المسطح التي تتكون عندما ترتفع الهضاب الهوائية الرطبة والهادئة، تتشكل غيوم الماماتوس الوعرة مع غرق الجيوب الهوائية الجليدية والمضطربة حيث تسخن. ومثل هذا الهواء المضطرب كثيرا ما يكون مصحوبا بعاصفة رعدية".

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية، تعد سحب الماماتوس من أكثر أشكال السحب غرابة. وأوضح: "تعد غيوم الماماتوس من أكثر تشكيلات الغيوم تميزا مع سلسلة من الانتفاخات أو الأكياس الخارجة من قاعدة سحابة. يمكن أن يختلف شكل تكوينات الماماتوس بشكل كبير؛ من الشكل البارز الكلاسيكي إلى أنبوب ممدود يتدلى من السحابة أعلاه".

المصدر: ميرور