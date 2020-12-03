اختبار مقعد لمركبة "أوريول" المأهولة

قد يتحمل مقعد "تشيغيت" المخصص لمركبة "أوريول" المأهولة الروسية الواعدة ضغطا يزيد بكثير عما يتحمله مقعد " كازبيك" المستخدم حاليا في مركبة "سويوز" المأهولة.

أفاد بذلك مدير عام شركة "زفيزدا" العلمية الإنتاجية الروسية المصنعة للمقعد الجديد، سيرغي بوزدنياكوف.

وقال إن المقعد المستخدم في مركبة "سويوز" يتحمل ضغطا يعادل 70 g، مع العلم أن g هي وحدة قياس الضغط المؤثر على الإنسان في الظروف العادية للأرض. أما الضغط الذي يتحمله مقعد "تشيغيت" الجديد فبلغ 100 g.

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وحسب مدير عام الشركة فإن مقعد مركبة "سويوز" يستخدم مرة واحدة ويمكن أن يجلس فيه شخص واحد فقط، إذ أنه يصنع آخذا بالحسبان مواصفاته البدنية مثل طول ساقيه وعرض حوضه وما إلى ذلك. أما مقعد "تشيغيت" فإنه متعدد الاستخدام ويمكن ضبطه حسب مواصفات رجل الفضاء هذا او ذاك. كما بإمكانه تخفيف الضغط المؤثر على رائد الفضاء، إذ أن عموده الفقري لا يستطيع تحمل ضغط يزيد عن 18 g لمدة طويلة. لذلك يتضمن المقعد مخففات ضغط خاصة.

وقال، سيرغي بوزدنياكوف إن المقعد الجديد خضع لاختبارات مختلفة حيث تم إسقاطه بدمية خاصة جالسة فيه للتأكد من تحمله للارتطام بالأرض.

يذكر أن مركبة "أوريول" الروسية المأهولة المخصصة للقيام برحلات إلى الفضاء البعيد يتوقع أن تحقق أول رحلة فضائية اختبارية بحلول عام 2023.

المصدر: تاس