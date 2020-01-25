مركبة "أوريول" المأهولة الروسية تختبر مظلاتها

أعلن مدير عام مكتب تصميم المظلات التابع لشركة "روستيخ" الروسية، أندريه روجكوف، بأن مظلات مركبة "أوريول" المأهولة الروسية الواعدة ستكون جاهزة بحلول عام 2023.

وأضاف أن مظلات المركبة قد خضعت لاختبارات أرضية وجوية. وقد تم تحديد ملامح المظلات وإعداد تصاميمها الرئيسية وتصاميم أجزائها. وفي ختام تلك العملية ستختبر مجموعة من المظلات باستخدام مجسم كبسولة المركبة المأهولة العائدة إلى الأرض بعد تحقيق رحلة فضائية.

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يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تغيير اسم مركبة "فيديراتسيا" المأهولة لتسمى بـ "أوريول" وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على تلك التسمية للمركبة.

ويتوقع أن تقوم مركبة "أوريول" بأول رحلة فضائية اختبارية غير مأهولة لها عام 2023 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية الواقعة في أقصى شرق روسيا. أما عام 2024 فسيشهد، حسب روغوزين، التحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية. أما أول رحلة مأهولة للمركبة فيتوقع أن تتحقق بحلول عام 2025.

المصدر: تاس